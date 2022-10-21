زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير لوقف ارتفاع أسعار الطاقة

(كونا) – أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة اتفاق زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة على تكثيف الجهود بشأن تدابير إضافية تهدف إلى “احتواء أسعار الطاقة” لكنهم أخفقوا في الاتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحفي مشترك في وقت مبكر من صباح اليوم بعد ختام اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين إن زعماء التكتل “وافقوا على العمل على إجراءات” من شأنها وقف ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح أنهم “اتفقوا على تدابير تهدف في ضوء الأزمة المستمرة إلى خفض الطلب وضمان أمن الإمدادات وخفض أسعار الطاقة للأسر والشركات في جميع أنحاء الاتحاد” دون الكشف عن تفاصيل تلك التدابير.

وأضاف أن زعماء التكتل دعوا المفوضية الأوروبية إلى “تقديم قرارات ملموسة على وجه السرعة” بشأن “ممر أسعار ديناميكي مؤقت بشأن معاملات الغاز الطبيعي بهدف الحد الفوري من ارتفاع أسعار الغاز”.

وأكد أن القمة الأوروبية لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تحديد سقف لسعر الغاز بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.

ومن جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في المؤتمر الصحفي المشترك إن القمة وضعت “خارطة طريق قوية لمواصلة العمل تجاه موضوع أسعار الطاقة”.