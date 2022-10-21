زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب اليابان دون تسجيل خسائر 

(كونا) – أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الجمعة أن زلزالا بلغت قوته 1ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال شرقي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وقالت الوكالة في بيان إن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل محافظة فوكوشيما التي تبعد 250 كيلومترا شمال طوكيو وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا من حدوث أمواج مد بحري عاتية (تسونامي) جراء الزلزال الذي وقع الساعة 19ر3 مساء بالتوقيت المحلي (19ر6 صباحا بتوقيت غرينتش).

ومن جانبها قالت الأمانة العامة لهيئة التنظيم النووي إنه لم تكن هناك علامات على حدوث خلل في محطتي فوكوشيما (1) و(2) للطاقة النووية بعد الزلزال.

وكان زلزال بقوة 9 درجات أعقبه تسونامي ضرب محطة فوكوشيما للطاقة النووية رقم 1 في عام 2011 ما تسبب في حدوث انفجارات وانهيارات وتسريبات هائلة من المواد المشعة ليكون أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986.