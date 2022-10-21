سفير الكويت لدى إسبانيا يقدم أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا

(كونا) – قدم سفير الكويت لدى مملكة إسبانيا خليفة الخرافي الجمعة أوراق اعتماده إلى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس.

وقال السفير الخرافي في تصريح لـ«كونا» عقب الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في القصر الملكي بمدريد إنه نقل لملك إسبانيا تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو لي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف الخرافي أنه استعرض مع الملك الإسباني العلاقات الكويتية المتميزة مع مملكة إسبانيا وسبل تعميقها في شتى المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وذكر أن الملك الإسباني حمله التحيات لسمو أمير البلاد مشيدا بالعلاقات الراسخة التي تربط بين الكويت وإسبانيا بعد مرور أكثر من 60 عاما على إرسائها.

ورافق السفير الخرافي في الحفل السكرتير الأول محمد الشحومي والمحلق الدبلوماسي لولوة الدوسري.