اقتصاد

«مؤسسة البترول»: مليار دينار أرباح إلى الخزانة العامة للدولة

منذ 3 ساعات
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أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون؛ باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 .

ونص مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 على أن الإيرادات بلغت 27.023.604.000 د.ك، وبلغت المصروفات 25.816.675.000 د.ك. 

وتوزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 وقدرها 1.206.929.000 د.ك، وذلك على النحو التالي 120.692.900 د.ك، احتياطي عام المؤسسة، و1.086.236.100 د. ك، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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