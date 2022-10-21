«مؤسسة البترول»: مليار دينار أرباح إلى الخزانة العامة للدولة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع بقانون؛ باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 .

ونص مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 على أن الإيرادات بلغت 27.023.604.000 د.ك، وبلغت المصروفات 25.816.675.000 د.ك.

وتوزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2021/2022 وقدرها 1.206.929.000 د.ك، وذلك على النحو التالي 120.692.900 د.ك، احتياطي عام المؤسسة، و1.086.236.100 د. ك، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.