وزير الخارجية التركي: تنمّر الولايات المتحدة على السعودية غير صائب

صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بأن تنمّر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات اتحاد أوبك+، عمل غير صائب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الجمعة، بولاية مرسين جنوبي تركيا، قال فيها: نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمّر ليس صائباً.

وفيما يخص أسعار النفط، أوضح أنه توجد عدة عوامل تؤثر في الأسعار، مثل زيادة أو تخفيض كميات الإنتاج، والحرب الروسية الأوكرانية ومحاولة استخدام الطاقة كسلاح.

ولفت إلى أن القرار الأخير يؤثر على الجميع، لكنه قرار اتخذته دول أوبك، قد يعجبكم هذا وقد لا يعجبكم، لكننا نرى أن هناك دولة تهدد السعودية مؤخراً، هذا التنمر ليس أمراً صائباً.

وأضاف: يمكنكم انتقاد القرار والإعلان عن أنه لم يعجبكم، نحن أيضاً لا يعجبنا ارتفاع الأسعار، لكننا لا نستخدم لغة التهديد.

وأكد أن ضغط الولايات المتحدة على السعودية أو أي دولة أخرى، أمر ليس صائباً، كما أن العالم بحاجة أيضاً إلى النفط والغاز الفنزويلي، وشاهدنا مؤخراً تخفيف العقوبات على فنزويلا، ومن جهة أخرى هناك عقوبات مفروضة على النفط الإيراني.