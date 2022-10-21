خلصت دراسة أجريت حديثاً في بريطانيا إلى نتيجة مرعبة مفادها أن البلاد بدأت تشهد هجرة عكسية في الوقت الحالي، حيث إن أكثر من 4 ملايين شخص داخل بريطانيا يفكرون بمغادرتها بشكل نهائي والعيش في بلد آخر، وذلك بسبب الغلاء المعيشي، والأزمة الاقتصادية التي أصبحت ترهق العائلات.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة “توتال جوبز” فإن حوالي 4.5 مليون بريطاني يفكرون في الانتقال إلى الخارج من أجل نوعية حياة أفضل.

وقال 3% من البريطانيين إنهم يخططون بنشاط للانتقال إما في العام المقبل أو العامين المقبلين، وهو ما يعني مغادرة أكثر من 380 ألف عامل بريطاني البلاد بشكل جماعي خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير نشرته مجلة “تايم أوت” واطلعت عليه “العربية نت” إن ثقافة العمل عن بُعد وانتشار الوظائف بهذه الطريقة ساعدت الكثيرين على التفكير في ترك بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل كلفة، وذلك على الرغم من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل الانتقال للعيش في الدول الأوروبية أصعب مما كان سابقاً.