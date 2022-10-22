دوليات

أستراليا واليابان توقعان اتفاقاً أمنياً تاريخياً.. لمواجهة الصين

منذ 3 ساعات
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وقعت أستراليا واليابان، السبت، اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين، يقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة، وتعزيز التعاون العسكري.

ووقع رئيسا الوزراء، فوميو كيشيدا، وأنتوني ألبانيزي، الاتفاق في مدينة بيرث بغرب أستراليا، وذلك لتجديد اتفاقية أبرمت قبل 15 عامًا، عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.

وأشاد رئيس الوزراء الاسترالي بـ”الإعلان المشترك بشأن التعاون الأمني” كما سمي الاتفاق، مؤكدا أن هذا النص “التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الاستراتيجي”.

وقال مسؤولون أستراليون إنه بموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا.

وأوضحوا أن الاتفاق: “سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية”.

ومن دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم، قال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردا على “بيئة استراتيجية تزداد قسوة”.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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