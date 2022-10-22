دوليات

إسبانيا ترسل مقاتلات إلى بلغاريا ورومانيا لحماية مجالها الجوي

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية السبت أنها سترسل ست طائرات مقاتلة إلى بلغاريا وثمانية إلى رومانيا خلال الأشهر المقبلة لحماية مجالها الجوي من التهديدات الروسية.
وقالت الوزارة في بيان إن ذلك يأتي ضمن إطار الاستجابة لطلب حلف شمال الأطلسي من الحلفاء زيادة جهودهم في توفير درع جوي لحماية الجناح الشرقي للحلف.
وأوضح البيان أن إسبانيا سترسل ست طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر و130 جنديا إلى بلغاريا في الفترة من 14 نوفمبر حتى الثاني من ديسمبر المقبل فيما سترسل ثماني مقاتلات من طراز إف 18. إم و130 جنديا إلى رومانيا اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل وحتى 31 مارس 2023.
وأشارت وزارة الدفاع الإسبانية إلى أنها كانت قد أرسلت في 17 أكتوبر الجاري رادار مراقبة جوية بعيد المدى إلى رومانيا لمراقبة المجال الجوي في الجناح الشرقي للناتو مع 38 جنديا لتشغيل الرادار على مدار 24 ساعة في اليوم في مهمة تستمر حتى 31 مارس المقبل.

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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