استشهاد شاب فلسطيني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الشاب رابي عرفة أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية وكانت حالته حرجة جدا واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب رابي أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم 109 جنوب شرق قلقيلية.

وفي سياق آخر قالت شرطة الاحتلال في تصريح صحفي إن عناصرها أطلقت النار على فتى قرب ملعب لكرة القدم في القدس وأصابوه بجروح بدعوى تنفيذه عملية طعن.

وأوضحت تقارير صحفية محلية فلسطينية أن الفتى يبلغ من العمر 16 عاما وقد أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.