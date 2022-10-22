«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. وتتحسّن الرؤية تدريجياً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار ورطب نسبياً، خلال ساعات النهار، وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.

وقالت الإدارة إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى.