محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار ورطب نسبياً.. وتتحسّن الرؤية تدريجياً

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار ورطب نسبياً، خلال ساعات النهار، وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجياً، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.

وقالت الإدارة إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الكويتي د.موسى خورشيد يتسلم شهادة الزمالة الفخرية من الجمعية الأميركية للجراحين

منذ 21 ساعة

وزير الدفاع لكبار قادة الجيش: وضع مصلحة الوطن فوق كل مصلحة

منذ يومين

سفيرنا بالأردن: استثماراتنا بالمملكة الأعلى عربياً.. بنحو 18 مليار دولار

منذ 4 أسابيع

«الصحة» تعلن تدشين حملة تطعيمات الشتاء 

منذ 4 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى