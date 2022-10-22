«الائتمان»: تقديم أفضل خدمة للمواطن بأبسط وأيسر السبل

عقد نائب المدير العام للتخطيط مبارك الرشيدي اجتماعاً مع كافة الاشرافيين في بنك الائتمان الكويتي من مديرين للإدارات ومراقبين و رؤساء أقسام للتأكيد على ضرورة الالتزام باللوائح والنظم ومدونة السلوك الوظيفي وتقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي وفقا للقوانين واللوائح، وتبادل وجهات النظر وتقديم الاقتراحات التي تصب في مصلحة البنك والمواطنين ، وذلك استجابة لخطاب نائب سمو الامير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف.

وأكد البنك أن خدماته تقدم بسهولة و يسر للمواطنين دون حاجة لتكبد عناء مراجعة اي من فروع البنك وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك وتطبيق سهل التطبيق الحكومي الموحد.

وأشارت إدارة البنك إلى حرصها الدائم على خدمة الكويتيين وتلبية متطلباتهم بأبسط وأيسر السبل.

وأعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن البنك اطلق خدمة التوقيع الالكتروني للموظفين العاملين في البنك (digital Signature) و للتعرف على التوقيع الخاص بكل موظف وهويته في سبيل انجاز المعاملات الداخليه للبنك بوضوح و شفافية تحقيقا للحوكمة المؤسسية التي دأب البنك على العمل لتحقيقها منذ سنوات.