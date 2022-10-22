الثاني والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثاني والعشرون من أكتوبر..

1938 – أمير الكويت الشيخ احمد الجابر الصباح ينشئ دار الأيتام التي تولى ادارتها الشيخ عبدالله السالم الصباح وأوت الدار 100 يتيم.

1960 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون إنشاء بنك الائتمان من أجل تيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي.

1961 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون لإنشاء شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي بدأت نشاطها بإنتاج الدقيق عام 1965 واندمجت في عام 1988 مع شركة المخابز الكويتية لتتخذ اسم شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية حتى اليوم.

1973 – سرب من طائرات (هنتر) التابعة للقوة الجوية الكويتية يغادر إلى مصر للمشاركة في التصدي لإسرائيل ابان حرب أكتوبر 1973.

1986 – ناقلة النفط الكويتية (الفيحاء) تصاب بقصف صاروخي من زورق حربي على بعد عشرة أميال من سواحل دبي.

1990 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يبدأ جولة في الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن استهلها بفرنسا حيث بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران تطورات كارثة الاحتلال العراقي الغاشم للكويت.

1997 – المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتفل بتوقيع عقد مشروع منطقة غرب جليب الشيوخ وهو الأول من مشاريع القانون بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

2002 – أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يقلد الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية قلادة مبارك الكبير تقديرا وعرفانا من الشعب الكويتي لمواقف المغرب المشرفة في دعم ومناصرة الحق الكويتي فيما قلد الملك محمد السادس أمير الكويت قلادة الوسام المحمدي تقديرا لمواقف الكويت تجاه المغرب.

2010 – السماح لمواطني كل من الكويت والمملكة العربية السعودية بدخول الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية الذكية (الهوية الوطنية) من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

2010 – منتخب الكويت للرماية يحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة التي أقيمت في مدينة الماتي بكازاخستان.

2012 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ليصبح مسماها شركة الخطوط الجوية الكويتية.

الوفيات: 2008 – الرئيس السابق لديوان المحاسبة براك المرزوق ينتقل الى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 69 عاما. وكان الرئيس السادس للديوان وتقلد العديد من المناصب المهمة بما في ذلك المناصب الرياضية حيث يعد من الشخصيات القليلة التي واكبت نهضة الحركة الرياضية وخصوصا على مستوى كرة القدم.