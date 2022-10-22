«الداخلية» تُبعد 23 ألف وافد من جنسيات مختلفة.. منذ بداية العام

رحّلت وزارة الداخلية 23 ألف وافد من عدة جنسيات إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، وحتى يوم الخميس الماضي، بسبب تورطهم في قضايا جنائية وجنح، وبعضهم أُبعد للمصلحة العامة بقرار من وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، بناء على كتب مرفوعة من الوكلاء المساعدين في القطاعات الأمنية المتفرقة، وفقاً لـ«القبس».

واحتل أبناء الجالية الهندية المرتبة الأولى في أعداد المبعدين بنحو 8 آلاف مبعد من الجنسين، تلاهم في المرتبة الثانية أبناء الجالية البنغالية بنحو 5 آلاف مبعد، وثالثا جاء أبناء الجالية السيلانية بنحو 4 آلاف مبعد، وفي المرتبه الرابعة جاء أبناء الجالية المصرية بنحو 3500 مبعد.

وجرى ترحيل 80% من الـ23 ألفاً المُبعدين في الأشهر العشرة الماضية، بناءً على أحكام قضائية في جنايات وجنح، بينما %20 أُبعدوا إدارياً للمصلحة العامة بقرار من وزارة الداخلية.

