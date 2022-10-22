«الداخلية»: ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات

أعلنت وزارة الداخلية أن الانتشار الأمني والحملات المكثفة للإدارة العامة لشئون الإقامة على عدد من المناطق أسفر عن ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وبحقهم عدة قضايا .

وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أن التعاون مع الجهات المعنية أسفر عن تحرير 20 مخالفة من قبل وزارة التجارة ، و3 مخالفات من قبل بلدية الكويت ، و12 مخالفة ومحضر ضبط من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة على مركبات البيع المتنقلة وبعض المقاهي .

هذا وتمت إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .