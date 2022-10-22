محليات

«الداخلية»: ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة من مختلف الجنسيات

منذ 22 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية أن الانتشار الأمني والحملات المكثفة للإدارة العامة لشئون الإقامة على عدد من المناطق أسفر عن ضبط 67 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات وبحقهم عدة قضايا .

وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام الأمني أن التعاون مع الجهات المعنية أسفر عن تحرير 20 مخالفة من قبل وزارة التجارة ، و3 مخالفات من قبل بلدية الكويت ، و12 مخالفة ومحضر ضبط من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة على مركبات البيع المتنقلة وبعض المقاهي .

هذا وتمت إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص ، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

منذ 22 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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