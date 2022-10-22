دوليات

الرئيس الأميركي يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024

منذ ساعتين
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه «ينوي» الترشح لولاية رئاسية ثانية في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.

وقال الرئيس الديموقراطي في مقابلة صحفية، «لم أتخذ القرار رسمياً بعد، لكني أنوي الترشح مرة أخرى ولدينا الوقت لاتخاذ هذا القرار».
 
وحول ما إذا كانت زوجته جيل بايدن تدعم خوضه السباق الرئاسي مجدداً، أشار إلى أنها تؤيد الفكرة. وقال «زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئاً مهماً جداً وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه».

ويحتفل بايدن وهو أكبر الرؤساء الأميركيين سناً، بعامه الثمانين في نوفمبر.

وسيكون بايدن في الثانية والثمانين في مطلع ولايته الثانية في حال ترشح وفاز بها، وفي السادسة والثمانين في نهايتها، وهي مسألة حساسة جداً في معسكره الديموقراطي.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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