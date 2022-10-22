السعودية تدين الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء «الضبة» اليمني

(كونا) – دانت السعودية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء (الضبة) النفطي في حضرموت شرقي اليمن أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

وعدت الخارجية السعودية في بيان ذلك خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكا للقوانين والأعراف الدولية ويؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية وتهديد البيئة البحرية بالتلوث.

وأوضحت أن هذا الهجوم يعد تصعيدا من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك الميليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقا من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

وأكدت الخارجية السعودية موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات الشعب اليمني واستمرار دعم التحالف للحكومة الشرعية اليمنية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت أمس الجمعة أن “كل الخيارات مفتوحة” للتعامل مع التصعيد العسكري الحوثي في أعقاب الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة والصواريخ على ميناء (الضبة) النفطي بمحافظة (حضرموت) أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء وذلك بعد هجومين سابقين في 18 و19 أكتوبر الجاري على ميناء (رضوم).