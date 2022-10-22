«المرور»: رصد 3 آلاف «ليسن» لوافدين مُخالفة للشروط.. خلال أسبوع

رصدت الإدارة العامة للمرور نحو 3 آلاف رخصة قيادة لوافدين مُخالفة للشروط، خلال الأسبوع الأول من عملها في مراجعة رخص الوافدين، ووضع «بلوك» عليها لسحبها نهائياً، وفقاً لـ«الراي».

وشهد الأسبوع الأول فتح عدد كبير من الملفات ضمن أرشيف رخص القيادة، والرخص التي وضع عليها بلوك، لم تكن مُزوّرة بل استخرجها أصحابها وفق الشروط، ولكن بعد ذلك تم تغيير أذونات عملهم أو انتقلوا إلى مجال عمل آخر، ففقدوا على إثر ذلك أحد الشروط، سواء في ما يتعلق بالراتب أو المهنة.

وستستغرق عملية التدقيق نحو شهرين على الأقل، وأنه في حال رصد أي رخص غير مطابقة للشروط سيتم وضع بلوك عليها، واستدعاء صاحبها، وفي حال لم يسلمها الشخص المعني سيوضع بلوك عليه عبر تطبيقي «هويتي» و«سهل»، ولا يستطيع إنجاز أي معاملة في وزارة الداخلية، وفي حال رصده يقود المركبة برخصة غير فعالة وعليها سحب أو «بلوك» سيتم التعامل معه وفق القانون ويتم إبعاده عن البلاد لعدم التزامه بالقوانين.