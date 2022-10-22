الهاجري: تطور كبير لجراحة المسالك في الكويت 

(كونا) – قال رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية الاستشاري الدكتور دليم الهاجري إن علم المسالك البولية يشهد تطورا كبيرا في الكويت ويغطي الاختصاصات الفرعية “الدقيقة” لهذا الاختصاص.

وأضاف الدكتور الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في فعاليات (المؤتمر العربي ال 19 لجراحة المسالك البولية) المنعقد في العاصمة الأردنية عمان أن الرابطة العربية عقدت اجتماعا أمس الجمعة وقررت خلاله عقد مؤتمرها المقبل في دولة الكويت في نوفمبر 2023.

وذكر أن علم جراحة المسالك البولية تطور في الكويت وأصبح يغطي حتى الاختصاصات الفرعية “الدقيقة” وتشمل الأطفال والمناظير والأورام وأمراض السلس البولي لافتا إلى أن الكويت تمنح بوردا في اختصاص المسالك وتفرعاته الدقيقة ويشهد إقبالا من الأطباء الكويتيين فضلا عن الاهتمام بمجال إعداد الاختصاصيين أو في مجال التوعية بالأمراض التي يغطيها اختصاص المسالك البولية.

وأشار إلى تميز مشاركة الخبراء والأطباء من الكويت بفعاليات المؤتمر الذي قدم خلاله الهاجري محاضرة حول “أحدث ما توصل إليه العلم في مجال معالجة تأخر الإنجاب” فيما ترأس الدكتور حسين العنزي جلسة حول المناظير التداخلية في علاج المسالك.

وأوضح أن الرابطة تشارك في المؤتمر بوفد للاطلاع على أحدث مستجدات اختصاص المسالك البولية والاستفادة من الخبرات الطبية العالمية في المؤتمر الذي يتميز بمحتوى علمي يتناول أحدث ما توصل إليه العلم في مختلف الاختصاصات الفرعية لهذا التخصص.