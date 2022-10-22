برنامج «الايكمو» التدريبي في مستشفى العدان يحصل على اعتماد «الايلسو» العالمية

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة حصول البرنامج التدريبي التابع لمركز (الايكمو) في مستشفى العدان على اعتماد منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الايلسو) العالمية.

وقالت رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة الدكتورة هدى الفودري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت ان البرنامج التدريبي في مستشفى العدان انشىء منذ ثلاث سنوات ويهدف الى تدريب العاملين من الفرق المتعددة التخصصات على تقديم خدمة دعم الحياة خارج الجسم من خلال استخدام جهاز الرئة والقلب الصناعي (الايكمو).

واضافت ان جهاز (الايكمو) يعتبر من احدث العلاجات للحالات الحرجة في العناية المركزة والتي تعاني فشلا شديدا في الرئة والقلب.

وأوضحت ان البرنامج يقام على مدى ثلاثة أيام ويشمل 30 ساعة من التدريب النظري والعملي حيث يتضمن تقديم محاضرات متعددة بالاضافة الى تدريب عملي وتدريب على استخدام نظام المحاكاة الطبي مشيرة الى انه تم تدريب أكثر من 250 عضوا من أعضاء فرق الايكمو من مختلف مستشفيات وزارة الصحة.

وقالت إن منظمة (الايلسو) اشادت بالمستوى العالي للطاقم الطبي الذي يقوم بالتدريب حيث حصد نقاطا عالية في التقييم خصوصا في التدريب عن طريق نظام المحاكاة والذي يعد من أحدث طرق التعليم الطبي.

واضافت ان الطاقم الطبي يضم مدربين من تخصصات العناية المركزة والتمريض وفنيي القلب والرئة والقلب الصناعي والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والصيدلة الاكلينيكية.

واشارت الى ان البرنامج التدريبي في مستشفى العدان يعد الوحيد على مستوى الشرق الاوسط والسابع عالميا من ضمن البرامج المعتمدة من منظمة (الايلسو).

وأوضحت ان من مميزات اعتماد البرنامج التدريبي ايضا التأهل للتقديم على امتحان وشهادة ممارس (ايكمو) التابعة لمنظمة (الإيلسو) العالمية مما يضع دولة الكويت على خارطة التدريب الطبي العالمي فيما يخص خدمة (الايكمو).