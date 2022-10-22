د.سلوى الجسار: منع دخول «المقص» إلى المدارس.. قرار غير مدروس

أكدت النائب السابق د. سلوى الجسار أن ما يتم تداوله بشأن منع دخول المقص إلى المدارس يعد قراراً غير مدروس .

وأوضحت الجسار عبر حسابها في موقع تويتر «إن صحت الانباء عن صدور قرار بمنع دخول ( المقص ) للمدارس فهي تعتبر من القرارات الغير مدروسة و مبنية على ردة الفعل و هذا ما لا نقبله خاصة في ملف التعليم ، ماذا لو افترضنا جدلاً لو استخدمت الأقلام كاداة لإلحاق الضرر لأي فرد “لا سمح الله ” هل ستمنع الاقلام من المدارس!؟».

يأتي هذا عقب اتهام إحدى المعلمات في وزارة التربية بقص جزء من شعر إحدى الطالبات ، ما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي ، تحركت على إثره وزارة التربية وأحالت المعلمة الوافدة إلى جهات التحقيق .