اقتصاد

موجودات بنوك قطر تنمو 3% في سبتمبر.. على أساس سنوي

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى نحو 1.84 تريليون ريال، بدعم من زيادة الائتمان والاستثمارات المحلية.

وأظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك العاملة في قطر الشهر الماضي، ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 0.33% وصولاً إلى 1.21 تريليون ريال بدعم من ارتفاع القروض العقارية إلى 170 مليار ريال.

وسجلت الودائع في بنوك قطر الشهر الفائت تراجعاً بنسبة 1% قياساً بالشهر المقابل من العام المنصرم، إلى نحو 965 مليار ريال بتأثير من انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 28% إلى 204 مليار ريال.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المركز»: الكويت ضمن الأصعب عالمياً في امتلاك منزل

سبتمبر 13, 2022

إغلاق خط أنابيب نفط بين روسيا وألمانيا.. بعد اكتشاف تسرّب

منذ أسبوع واحد

وزير المالية المصري: إبقاء «ستاندرد أند بورز» على تصنيف مصر دول تعديل.. شهادة ثقة

منذ ساعتين

أسعار النفط تنخفض مع صعود الدولار وبيانات التضخم الأميركية

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى