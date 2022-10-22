موجودات بنوك قطر تنمو 3% في سبتمبر.. على أساس سنوي

ارتفعت موجودات البنوك العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، إلى نحو 1.84 تريليون ريال، بدعم من زيادة الائتمان والاستثمارات المحلية.

وأظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك العاملة في قطر الشهر الماضي، ارتفاع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 0.33% وصولاً إلى 1.21 تريليون ريال بدعم من ارتفاع القروض العقارية إلى 170 مليار ريال.

وسجلت الودائع في بنوك قطر الشهر الفائت تراجعاً بنسبة 1% قياساً بالشهر المقابل من العام المنصرم، إلى نحو 965 مليار ريال بتأثير من انخفاض ودائع غير المقيمين بنسبة 28% إلى 204 مليار ريال.