«موديز» تخفّض نظرتها المستقبلية لبريطانيا.. من مستقرة إلى سلبية

خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة المتحدة من مستقرة إلى سلبية بسبب استمرار التوترات السياسية، وارتفاع التضخم، وضعف توقعات النمو.

وأبقت الوكالة تصنيفها السيادي للمملكة المتحدة عند Aa3.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تقدمت باستقالتها الخميس، بعد نحو 45 يوماً من تولي المنصب، إذ تعرّض ما يسمى بـ «الميزانية المصغرة» لانتقادات حادة وتسببت في اضطرابات حادة في السوق البريطاني.

وقالت «موديز»: هناك عدم قدرة متزايدة على التنبؤ بعملية صنع القرار في بريطانيا وسط توقعات بنمو اقتصادي أضعف وتضخم مرتفع.

وأضافت: هناك أيضاً مخاطر متعلقة بقدرة المملكة المتحدة على تحمّل الديون، وسط معدلات الاقتراض المرتفعة المحتملة ومخاطر الضعف المستمر في مصداقية صناع السياسة.

وكانت تراس قد أقالت قبل أقل من أسبوع من استقالتها وزير المالية كواسي كوارتنغ وتم تعيين جيريمي هانت خلفاً له، والذي تعهد من جانبه بإصلاح الشؤون المالية العامة.