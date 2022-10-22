دوليات

وزراء إعلام «التعاون الإسلامي»: مواجهة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا

منذ 53 دقيقة
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(كونا) – أكد المؤتمر الـ 12 لوزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي في ثاني أيامه بمدينة إسطنبول التركية اليوم السبت ضرورة مواجهة التضليل الإعلامي والإسلاموفوبيا وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجال الإعلام والاتصال.
وقال رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون في كلمته بالمؤتمر الذي شاركت فيه الكويت بوفد يترأسه سفير الكويت لدى تركيا وائل العنزي إن إحدى التهديدات العالمية في الوقت الحالي هي بلا شك ظاهرة الإسلاموفوبيا.
وأضاف ألطون في المؤتمر الذي يحمل عنوان «مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة» أن العداء تجاه الإسلام والمسلمين يتزايد بشكل مكثف في جميع أنحاء العالم مشددا على أن المراد من ذلك تهميش الإسلام دين السلام عبر خطاب الكراهية وأنشطة التضليل الإعلامي بشكل ممنهج.
ودعا العالم إلى وجوب اعتبار «الإسلاموفوبيا» و«معاداة الإسلام»، جرائم كراهية وضد الإنسانية ومكافحتها بشكل فعال.

منذ 53 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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