محليات

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره اليمني.. لبحث تطورات الأوضاع اليمنية

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(كونا) – تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد بن مبارك تناول تطورات الاوضاع على الساحة اليمنية والهجوم الارهابي الأخير لمليشيات الحوثي على الموانئ النفطية في حضرموت وشبوة وانعكاساتها على الصعيدين الاقليمي والدولي.
من جانبه، أكد الشيخ سالم الصباح خلال الاتصال على إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإرهابية لميلشيا الحوثي والتي تعد تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة ولكافة المساعي والجهود لحفظ الأمن والسلم الدوليين مجددا التزام الكويت بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعه.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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