محليات

«البلدية» تدعو ممثلي «التعاونيات» للاجتماع الثلاثاء المقبل

منذ ساعتين
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أعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي لموسم 2022-2023 عن دعوة ممثلي الجمعيات التعاونية للاجتماع الثلاثاء المقبل، 25 الجاري، في تمام الساعة 11.00 صباحاً، لاختيار مواقع لهم ضمن المواقع المعتمدة والمحددة من قبل اللجنة، بهدف توفير إقامة مناطق خدمية وترفيهية وأسواق مركزية مصغرة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت اللجنة أن دعوتها لممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين يأتي في إطار تواصلها وتنسيقها مع الجهات المعنية، بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سُبل الراحة لرواد البر، نظراً لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر المقبل وحتى 15 مارس من العام القادم.

ونوّهت اللجنة أن مكان الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء المقبل سيكون في مبنى بلدية محافظة حولي خلف جمعية حولي الدور السابع.
 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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