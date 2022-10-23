«الداخلية»: العمل بمركز خدمة أبو حليفة على فترتين صباحي ومسائي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في اطار جهود القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية لتيسير على المواطنين لإنجاز معاملاتهم بالسرعة والدقة اللازمة، تعلن الإدارة العامة لمراكز الخدمة بأنه سيتم العمل بمركز خدمة أبو حليفة التابع لإدارة مراكز خدمة الأحمدي اعتباراً من يوم غد الاثنين، على فترتين صباحي ومسائي.

وأوضحت الإدارة أن مواعيد العمل في مركز خدمة أبو حليفة كالتالي «الفترة الصباحية من 8 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، ومساءً من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً».

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق مركز خدمة الصباحية التابع لإدارة مراكز خدمة الأحمدي اعتباراً من الغدا لإجراء أعمال صيانة شاملة للمركز.

وتهيب الإدارة بالمواطنين من قاطني منطقة الصباحية التوجه لأقرب مركز خدمة لإنجاز معاملاتهم او يمكنهم انجاز معاملاتهم عبر تطبيق سهل.