اقتصاد

الدخان: نمو إيرادات «الكويتية» 14% في أول 9 أشهر من 2022

منذ ساعة واحدة
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قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، علي الدخان، اليوم الأحد، إن إيرادات الشركة نمت بواقع 14% في أول 9 أشهر من العام الجاري عما كان متوقعًا في ميزانية العام الجاري.

وتوقع أن تتقلص الخسائر بنهاية العام الجاري إلى ما بين 50 أو 60 مليون دينار.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه يتوقع الوصول إلى نقطة تعادل في الميزانية بنهاية 2024.

وارتفع عدد المسافرين خلال أول 9 أشهر من العام بنسبة 4% عما كان متوقعًا في ميزانية 2022، كما ارتفعت الرحلات المغادرة بنسبة 3% عن ميزانية العام الجاري، وفقًا لبيانات من الشركة.

وقال إن الشركة تسلمت 18 طائرة من بين 31 طائرة في صفقة إيرباص.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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