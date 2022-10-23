الرئيس المصري: «حقل ظهر» أنقذ مصر من الغرق في «الظلام»

(كونا) – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر، موضحا أنها وفرت لمصر 120 مليار دولار لتشغيل محطات الكهرباء.

وقال الرئيس السيسي اليوم في مداخلة له أمام «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022» المنعقد بالعاصمة الادارية الجديدة إنه بدون ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق واكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن حقل ظهر للغاز أنقذ مصر من الظلام حيث ان تكلفة شراء الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بالاسعار القديمة كانت ملياري دولار شهريا وفي الاسعار الحالية قد تصل التكلفة الى 10 مليارات دولار شهريا بإجمالي 120 مليار دولار سنويا.

وتابع «عملنا أنا والحكومة 25 ألف ساعة عمل متواصلة بلا توقف لتحقيق ما تم إنجازه».