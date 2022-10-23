الشيتان: اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع مكتب المجلس

(كونا) – قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان ان اللجنة التنسيقية الوزارية حضرت اجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اليوم الأحد بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء للتنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لأحكام المادة 50 من الدستور.

وذكر الوزير الشيتان الذي يرأس اللجنة التنسيقية الوزارية بين الحكومة ومجلس الأمة في تصريح لـ«كونا» ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن تقضي بتحقيق مضامين كلمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التي ألقاها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سموه في 22 يونيو الماضي.

وأضاف ان حضور الحكومة للاجتماع يأتي كذلك بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يضمن تحقيق ما جاء في النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة.