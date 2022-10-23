العيسى لوزير التجارة: هل وافقت الوزارة على نقل حصص النائب البنغالي لمواطن؟

وجه النائب عبد الوهاب العيسى سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة مازن الناهض يسأل فيه عن الخبر الذي يفيد بنقل حصص النائب البنغالي المدان بقضايا غسل الاموال لصالح أحد المواطنين .

وقال العيسى في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «بعد ان نشرت احدى الصحف خبر موافقة وزارة التجارة نقل حصص النائب البنغالي المدان بقضايا غسل الاموال لصالح مواطن كويتي .. وجهت سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة حول مدى صحة هذا الخبر والاسس القانونية التي استندت عليها الوزارة».

وجاء نص السؤال كما يلي :

ظهر في الصحف بتاريخ 2022/10/23 ان المدان في قضايا غسيل الأموال محمد شهيد الإسلام (النائب البنغالي) انه قد تنازل عن حصته في ثلاث شركات لصالح مواطن كويتي.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي:

1) ما مدى صحة هذا الخبر؟

2) إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى افادتنا حول كيفية نقل الحصص وان كانت الشركات التي تم التنازل عليها من ضمن الشركات محل الاتهام او محل الأحكام الصادرة بحق (النائب البنغالي) لجرائم غسيل الأموال وبيان ان كان هناك أي اجراء من قبل الوزارة بالتحفظ والمنع في تداول هذه الحصص من عدمه وبيان الإجراءات المتبعة في تداول ونقل الحصص في الحالات المماثلة المشتبه بها او الصادر بها تقارير اتهام او احكام في قضايا غسيل الأموال؟