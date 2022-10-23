جريمة مروعة.. سيدة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزواج في لبنان

شهدت لبنان، الأحد، جريمة قتل مروعة، حيث أقدمت سيدة تحمل جنسية عربية على قتل زوجها بإطلاق النار عليه بعد مرور 10 أيام فقط على زواجهما.

وفي التفاصيل، قامت السيدة بإطلاق النار على زوجها في بلدة بريتال فأصابته في بطنه، وأردته قتيلاً- وفق ما نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان.

وجاءت هذه الجريمة في أقل من شهر على إقدام سيدة أخرى على التخطيط لقتل زوجها بطلقة في الرأس، إذ خططت سيدة عربية الجنسية لقتل زوجها بالاشتراك مع شخص آخر في بلدة الطيبة البقاعية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي بلبنان، في بيان، أن امرأة من جنسية عربية من مواليد 1996 قامت بالتعاون مع ابن شقيق زوجها بقتل زوجها بطلق ناري في الرأس عبر سلاح حربي من نوع «كلاشينكوف».

