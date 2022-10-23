«جمارك الكويت»: ضبط ماريغوانا وحشيش وترامادول و«مشروم مخدر» في «T4»

تمكن رجال الجمرك الجوي بمطار T4، ومن خلال (6) ضبطيات مختلفة، من ضبط ماريجوانا وترامادول ولاريكا وحشيش ومشروم، مع مسافرين قادمين إلى البلاد.

وفي التفاصيل أن رجال الجمرك الجوي بمطار T4 تمكنوا من ضبط وافد آسيوي وصل إلى البلاد قادماً من دلهي، وبحوزته ماريجوانا وعدد (350) حبة ترامادول.

كما تم إيقاف مواطن قادم من أمستردام ومعه (20) حبة لاريكا مخدرة وسيجارة تحتوي على ماريجوانا، إضافة إلى مواطنة قادمة من أمستردام أيضاً وبتفتيشها عثر على عدد (3) قطع حشيش و(130) قطعة من مادة المشروم المخدرة.

كذلك تم إيقاف مواطنة وصلت إلى البلاد قادمة من بيروت، وعثر معها على عدد (15) حبة لاريكا مخدرة، وقطعة حشيش.

كما تم ضبط مواطن ومواطنة قادمين من بريطانيا، كان بحوزة الأول 4 سجائر من مادة الماريجوانا المخدرة، وعثر مع الثانية على عدد (6) قطع من مادة الماريجوانا المخدرة وسيجارة إلكترونية تحتوي على مادة مخدرة.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

وتحذّر الإدارة العامة للجمارك كل من تسوّل له نفسه تهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها وأنواعها إلى البلاد، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الجمركية بحقه.