دوليات

سلمان رشدي فقد النظر في إحدى عينيه.. وشُلَّت يده

منذ ساعتين
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فقد البريطاني سلمان رشدي الذي تعرّض في أغسطس لاعتداء في الولايات المتحدة، النظر في إحدى عينيه وشُلّت يده كما تعرّض لإصابات أخرى، وفق ما أشار وكيل أعماله في تصريح لصحيفة «إل بايس» الإسبانية.
وقال أندري وايلي في مقابلة أجرتها معه لـ«إل بايس» ونشرت في نهاية الأسبوع إن رشدي فقد النظر في إحدى عينيه، وتعرّض لثلاث إصابات خطرة في الرقبة، ويعاني شللا في إحدى يديه لأن أعصاب ذراعه قطعت، وتعرّض لنحو 15 إصابة في الصدر والجذع».
وأوضح وكيل أعماله «كانت إصاباته عميقة جدا كان الهجوم وحشيا»، لكنه سيعيش، كاشفا للمرة الأولى منذ أسابيع عدة تفاصيل عن صحته، من دون أن يوضح ما إذا لا يزال في المستشفى.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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