عاشور: سنقدم قانوناً لوقف الهبات والهدر بأموال الشعب الكويتي

دعا النائب صالح عاشور سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ووزير الخارجية إلى وقف الهبات والهدر بأموال الشعب الكويتي .

وقال عاشور عبر حسابه في موقع تويتر «سمو رئيس الحكومه والسيد وزير الخارجيه الشعب الكويتي أصبح لا يطاق بقراءه وسماع مثل هذه الأخبار بهدر أموالهم لأن وصلنا لدعم الدراسات وليس المشاريع والجميع يعلم إنها تنفيع وهدر وليس بحوث ودراسات وسوف نقدم قانون بوقف مثل هذه الهبات والهدر بأموال الشعب الكويتي».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً بالموافقة على منحة كويتية بقيمة 750 ألف دينار ، لتمويل دراسة جدوى ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان .

وأضاف عاشور «سمو رئيس الحكومه والسيد وزير التربيه والتعليم العالي عليكم إيجاد حل لمشاكل طلبتنا بإنجلترا وأوروبا وأمريكا بأسرع وقت فالغلاء بأسعار السكن والكهرباء والخدمات تلتهم كل الراتب بالإضافه الأعباء الماليه على أولياءالأمور وأباء الطلبه وللعلم دول الخليج سبقونا بحل مشاكل أبنائهم الطلبه».