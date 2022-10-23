مجلس الأمة

عاشور يقترح شراء القروض باستقطاع علاوة «غلاء المعيشة»

منذ 3 ساعات
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أعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه اقتراح بقانون بأن تقوم الدولة بشراء القروض الاستهلاكية على أن يتم السداد باستقطاع علاوة غلاء المعيشة لحين سداد القرض.

وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه «نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة والارتفاع الكبير في الأسعار ورفع مستوى معيشة المواطن، استهلينا اقتراحاتنا بمقترح بقانون سبق وأن قدمناه لشراء مديونيات المواطنين وقروضهم الاستهلاكية باستقطاع علاوة غلاء المعيشة من الراتب الأساسي».

وأضاف أن «هذا الاقتراح يحقق العدالة وفي الوقت نفسه نحل مشاكل كبيرة عجزت عنها الدولة في الفترة السابقة بالنظر لأولويات المواطن»، متمنيا أن يجد الاقتراح المكان والقبول المناسب له في الاقتراحات بقانون وتنفيذه في أقرب فرصة على جدول أعمال المجلس.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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