وزيرة «الشؤون»: تطوير العملية التعاونية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية

(كونا) – أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي حرص الوزارة وسعيها الدائم لدعم وتطوير العملية التعاونية في الكويت حسب التوصيات والقوانين المعمول بها وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء في تنمية وتطوير كل ما من شأنه تقديم افضل الخدمات للجمهور.

وأكدت البغلي على هامش رعايتها افتتاح السوق المركزي «3» في جمعية صباح السالم التعاونية اليوم الأحد الدور الوطني والتنموي والاقتصادي الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في الكويت والذي يعتبر منارة من المنارات المضيئة للدولة والذي اثبت فاعليته واهميته خلال الأزمات وآخرها ما مرت به الدولة والعالم في أزمة كورونا.

وباركت لجمعية صباح السالم هذه اللبنة الجديدة في بنيان التعاونيات الكبير الذي تأسس بجهد واصرار أهل الكويت مشددة على ضرورة الالتزام بدعم المنتج الزراعي المحلي والذي تؤكد عليه القيادة العليا ويحظى بمتابعتها المستمرة.

وأعربت البغلي عن تمنياتها للجمعية بالتوفيق وأن تكون دائما من ضمن العديد من الجمعيات التعاونية المتميزة في تقديم السلع والخدمات بكل أنواعها وبأعلى جودة للمواطنين والمقيمين.

وحضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة مسلم السبيعي والوكيل المساعد لقطاع التعاون بالانابة احمد العنزي ومجلس ادارة الجمعية.