وزير البلدية يبحث مع أعضاء المجلس البلدي عددا من المشاريع التنموية 

(كونا) – قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل اليوم الاحد انه بحث مع اعضاء المجلس البلدي عددا من المشاريع التنموية التي تخدم الكويت والتي سترى النور قريبا.

واضاف الوزير المعجل في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعه مع اعضاء المجلس البلدي اهمية التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت و(البلدي) لدفع عجلة التنمية مؤكدا اهمية المجلس البلدي كونه من المؤسسات العريقة ونواة المؤسسات الديمقراطية بدولة الكويت.

وأوضح ان اعضاء المجلس البلدي على دراية تامة بالمشاريع التي ستعرض قريبا في المجلس البلدي لاقرار اللوائح والقوانين الخاصة بها مبينا ان الاجتماع ركز على عدد من اللوائح الخاصة بالمجلس البلدي وبلدية الكويت ومنها لائحة الاعلانات والتي سيتم اقرارها قريبا.

وذكر ان الجهاز في بلدية الكويت والمجلس البلدي يقومان حاليا بتعديل بعض المثالب السابقة بهذه اللائحة كما ستقوم البلدية قريبا باقرار بعض المشاريع الخاصة بها بعد اخذ الموافقات النهائية من الجهات الحكومية لطرحها في القطاعين الخاص والحكومي.

وحول موضوع مشكلة العزاب في السكن الخاص اكد الوزير المعجل ان ملف العزاب من اهم الملفات التي تبحث لكن يجب وضع خطط متتابعة من خلال ايجاد حلول عالية الجودة ومنها الانتهاء من المدن العمالية والتعاون مع بعض الجهات الحكومية.

من جانبه ثمن رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) زيارة الوزير المعجل لمناقشة التعاون المشترك بين المجلس البلدي وبلدية الكويت في العديد من القضايا والمشاريع المشتركة بينهم.

واضاف الرئيس المحري ان الوزير شدد على التنسيق مابين المجلس البلدي وبلدية الكويت لتسليم المبنى الجديد للمجلس خلال الايام القليلة القادمة كما تمت مناقشة لائحة الاعلانات والمخطط الهيكلي الرابع للدولة.

وأوضح ان سيتم ارسال ابرز المواضيع الخاصة باللوائح والمخطط الهيكلي قريبا للمجلس ليتسنى له من خلال لجانه المختلفة اقرارها من خلال الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي مشيرا الى ان المجلس يقوم حاليا من خلال اللجنة القانونية والمالية بمناقشة قانون 33/2016 بشأن بلدية الكويت وسيتم رفع التوصيات قريبا الى وزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واقرارها.