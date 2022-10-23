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وزير التجارة: التحول الرقمي ركيزة في رؤية «كويت 2035»

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض اليوم الأحد أن منظومة الحكومة الإلكترونية تعتبر ركيزة أساسية في رؤية «كويت 2035» مبينا أن الكويت خطت خطوات جادة تجاه التحول الذكي خلال الفترة الماضية.
وقال الناهض في كلمته أمام منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع الذي انطلق اليوم بمشاركة جهات حكومية وخاصة عدة إن خطة التنمية التي تتبناها دولة الكويت وجهود التحول الإلكتروني التي تقوم بها يمثلان مساري نمو مترابطين إذ لا توجد تنمية مستدامة من دون التحول الرقمي الذكي.
وأضاف أن التحول الرقمي ومنظومة الحكومة الإلكترونية يوفران على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال ونحن نرى أنه يجب أن تستغل التكنولوجيا في زيادة الشفافية وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية وبما يعزز جهود مكافحة الفساد.
وشدد على أن التحول الرقمي وتطوير منظومة التكنولوجيا في الكويت لا يتحقق إلا من خلال الالتفات جديا لتطوير الكفاءات الكويتية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ولفت الناهض إلى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية لا يقتصر فقط على مجموعة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية لكنها مسيرة تطور مستدام يجب ان تنهض بمختلف جوانب الحياة موضحا أنه من المفيد دراسة المبادرات التي تربط بين خطط التنمية والتحول الرقمي.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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