استحداث «شرطة جامعية» في جامعة الكويت.. قريباً

كشفت مصادر مطلعة أن هناك مقترحاً لاستحداث «شرطة جامعية» لضبط حركة المرور في الشوارع الداخلية ومواقف السيارات بمواقع جامعة الكويت، وأبرزها موقع الشدادية الذي شهد مؤخراً ازدحامات ومخالفات كثيرة، مبينة أن هذا المقترح قدمته إدارة الأمن والسلامة، ووافقت الإدارة الجامعية على تطبيقه.

وقالت المصادر، وفقاً لـ «الجريدة»، إن «الأمن والسلامة» شكّلت، بعد تقديمها المقترح، لجنة وضعت قواعد عمل هذه الشرطة، وأبرزها تكليف بعض موظفي الإدارة ممن لديهم إلمام بقواعد المرور بهذه المهمة، ومنحهم صلاحيات الضبطية القضائية، لتحرير مخالفات لعدم الملتزمين بالنظام من رواد الجامعة، سواء من الطلبة، أو أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.

وأفادت بأن اللجنة نسقت مع وزارة الداخلية عبر ربط نظام المخالفات المرورية مع «الشرطة الجامعية»، لرصد المخالفات، وإدخالها في «السيستم»، فضلاً عن تنسيقها مع الهيئة العامة للبيئة لرصد المخالفات البيئية داخل مباني الحرم الجامعي، وأبرزها تدخين السجائر في الأماكن غير المسموح بها.

وأشارت إلى أن المخالفات سيترتب عليها عقوبات أخرى، فبعد حصول الطالب المخالف على إنذارين سيتم وقف تسجيله للمقررات الدراسية لفصل دراسي كامل، بينما يؤثر توجيه الإنذارات إلى الأساتذة أو الموظفين على تقييمهم الوظيفي.