«الأرصاد»: طقس اليوم حار.. ورطب نسبياً على المناطق الساحلية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبةالاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة للعظمى، و18 للصغرى.