محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم حار.. ورطب نسبياً على المناطق الساحلية

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس حار ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبةالاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 26 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة.

أما ليلاً، الطقس معتدل ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب العالية.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 39 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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