محليات

«التربية» عن حادث الطعن: أفعال فردية خارجة عن رسالة المعلم

منذ 11 دقيقة
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استنكرت وزارة الـتربية الحادثة المؤسـفـة التي وقعت ظهر اليوم في مدرسـة حارثـة بن سراقة الابتدائية بنين، مـؤكـدة أنـهـا سـتـقـوم بـاتـخاذ كـافـة الإجراءات الـقـانـونـية الـلازمـة والـتـعـاون الـتـام مـع وزارة الـداخـلـيـة بهـذا الـشـأن.
وأوضـحـت أن خـلافـاً وقـع بين معلمين فـي الـمـدرسـة تـطـور الـى تـشـابـك بـالأيـدي ثـم أقـدم أحـدهـما الـى طـعـن زمـيـلـه، حيث قامت الإدارة الـمـدرسـيـة بـاسـتـدعـاء الـطـوارئ الـطـبـيـة فـوراً لـنـقـل الـمـصـاب الـى الـمـسـتشفى لتلقي الـعـلاج.
وإذ تـعـرب وزارة الـتـربـيـة عـن اسـتيـائـها لمثل هـذه الأفـعـال الـفـرديـة الـخـارجـة عـن رسـالـة الـمـعـلـم الـذي يفترض أن يـكـون قـدوة لـتـلامـيـذه، وتؤكـد عـدم الـسـمـاح بـالـخـروج عـن الـلـوائـح والـقـوانـيـن الـمـنظمة للعمل داخـل أسـوار الـمـدرسـة وسـيـتـم اتـخـاذ كـافـة الاجــــراءات فـي هـذا الـشـأن.

منذ 11 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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