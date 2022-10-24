«التعاون الإسلامي»: ندعم الجهود المبذولة لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا

(كونا) – أكد الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه اليوم الاثنين دعم كافة الجهود المبذولة لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح طه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في ختام مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان “الدول الاعضاء في المنظمة تدعو الى تحقيق السلام بين الطرفين المتنازعين وتقوم بخطوات للمساعدة في تسوية النزاع بين موسكو وكييف”.

واشار الى الجهود التي تقوم بها دولة الامارات العربية المتحدة وتركيا في هذا الخصوص داعيا الى ضرورة معالجة هذا النزاع عن طريق المفاوضات لمصلحة جميع شعوب المنطقة.

ولفت طه الى ان هذا النزاع ادى الى معاناة دول أخرى خاصة الدول الافريقية مشيرا الى أن مباحثاته مع الوزير الروسي تناولت أزمة الغذاء والقضية الفلسطينية والنزاعات التي تعاني منها منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي لافروف رفض بلاده لمحاولات تقويض القاعدة القانونية الدولية للتسوية في الشرق الاوسط التي تقوم على أساس حل الدولتين.

وانتقد لافروف المحاولات الرامية الى إعادة النظر في قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية مشددا على ضرورة تحقيق التسوية السياسية للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.