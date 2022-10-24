مجلس الأمة

الخالد تسأل وزير الخارجية عن عدد الباحثات السياسيات في الوزارة

منذ 6 دقائق
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وجهت النائب عالية الخالد سؤالا برلمانياً إلى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تسأل فيه عن عدد الباحثات اللاتي يعملن في الوزارة ن على خلفية إعلان الوزارة عن حاجتها إلى 30 ملحقاً دبلوماسياً وقنصلياً من الجنسين .

وجاء نص السؤال كما يلي : 

نشرت صحيفة الأنباء الكويتية في 8 أكتوبر 2022 خبراً عن حاجة وزارة الخارجية إلى (30) ملحقاً دبلوماسياً وقنصلياً من الجنسين من حملة الشهادات الجامعية والماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصادية والقانون والإعلام والتاريخ والجغرافيا ، وكان ذلك مع وجود عدد كبير من أبناء وطننا يعملون لدى وزارة الخارجية بوظيفة باحثين وباحثات سياسيات، وهي وظيفة تضطلع بأعمال الدبلوماسيين نفسها .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

[1]- كشف بعدد وأسماء الباحثات السياسيات اللاتي يعملن في وزارة الخارجية حالياً.

[2]- هل نقلت باحثات سياسيات إلى وظائف دبلوماسية أو قنصلية؟! إن كانت الإجابة بالإيجاب فكم عددهم؟! مع تزويدي بكشف بأسمائهن ووظائفهن حالياً وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدنا بأسباب ذلك.

[3]- كشف بعدد العاملين و العاملات في السلك الدبلوماسي والقنصلي .

منذ 6 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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