«الداخلية»: إلغاء إقامة بعض المواد في حال تواجدهم خارج البلاد أكثر من 6 أشهر

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أن قطاع شؤون الجنسية والاقامة سيبدأ الإلغاء الإلكتروني لاقامات العمالة مادة (17قطاع حكومي) ومادة (19 شريك في القطاع الاهلي) ومادة (22 التحاق بعائل) ومادة (23 للدراسة) ومادة (24 كفيل نفسه) والذي مضى على تواجدهم خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر.

واوضحت انه سيتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 2022/8/1 وحتى 2023/1/31 ومن ثم يتم إلغاء إقامتهم تلقائيا وذلك لمرور ستة أشهر على تواجدهم خارج البلاد تطبيقا لأحكام المادة (12) فقرة (3) من قانون اقامة الاجانب.

الجدير بالذكر ان الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني قد سبق وان اعلنت ان قطاع شؤون الجنسية والاقامة سوف يبدأ في الالغاء الالكتروني لحملة الاقامة وفق المادة 18 (قطاع اهلي) المتواجدة خارج البلاد ستة اشهر فاكثر اعتبارا من تاريخ 2022/11/1، والتي بدأ احتساب مدة وجودها خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022، حيث يحق له البقاء خارج البلاد حتى تاريخ 2022/10/31 وبعد هذا التاريخ تلغى الاقامة.