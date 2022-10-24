أمنيات

«الداخلية»: ضبط مليون قرص لاريكا و4 كيلو مواد المخدرة و386 زجاجة خمر

منذ 19 دقيقة
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قام بزيارة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للاطلاع على ضبط نحو مليون قرص لاريكا و4 كيلو من المواد المخدرة و386 زجاجة خمر وكمية من أقراص الكبتاغون.
وأوضحت أنه كان في استقباله الوكيل المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد وعدد من القيادات الأمنية بقطاع الأمن الجنائي.
واكد أن ذلك في إطار حرص وزير الداخلية على متابعة الحالة الأمنية والاطلاع على جهود قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وفي ظل الحملات الأمنية المستمرة لملاحقة تجار المخدرات والمواد الممنوعة، والمؤثرات العقلية، وتوجيه ضربات مستمرة ضد مروجيها حماية للمجتمع من اخطارها.

منذ 19 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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