محليات

الرابع والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

منذ 53 دقيقة
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(كونا) – الرابع والعشرون من أكتوبر..
1963 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني لدراسة ورسم سياسة الدولة في شؤون الطيران المدني ورسم السياسة الاقتصادية للطيران.
1987 – انفجار قنبلة في مكتب شركة الطيران الأمريكي (بان أم) في الكويت أسفر عن خسائر مادية فقط.
1999 – وضع حجر الأساس لبيت الأمم المتحدة الذي يضم عددا من المنظمات الدولية وذلك في المنطقة الدبلوماسية بمنطقة (مشرف) تزامنا مع احتفالات العالم بيوم الأمم المتحدة.
2007 – مشروع فهد الأحمد الإسكاني يفوز بجائزة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لأحسن مشروع سكني عربي منفذ لعام 2007.
2007 – المنتخب الكويتي يتوج بطلا لبطولة الإخاء الخليجي العاشرة للرماية التي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي بحصوله على 27 ميدالية منها تسع ذهبيات و11 فضية وسبع برونزيات.
2008 – المتسابق علي الشمالي يحرز الميدالية الذهبية بمسابقة الدراجات المائية (جت سكي) سوبر ستوك فئة (800 سي سي) في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي أقيمت في بالي الأندونيسية.
2015 – منتخب الكويت للرماية يتوج بلقب البطولة الخليجية ال13 كأس ولي العهد بحصوله على 26 ميدالية هي عشر ذهبيات وتسع فضيات وسبع برونزيات.

منذ 53 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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