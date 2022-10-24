الرابع والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الرابع والعشرون من أكتوبر..

1963 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بتشكيل مجلس أعلى للطيران المدني لدراسة ورسم سياسة الدولة في شؤون الطيران المدني ورسم السياسة الاقتصادية للطيران.

1987 – انفجار قنبلة في مكتب شركة الطيران الأمريكي (بان أم) في الكويت أسفر عن خسائر مادية فقط.

1999 – وضع حجر الأساس لبيت الأمم المتحدة الذي يضم عددا من المنظمات الدولية وذلك في المنطقة الدبلوماسية بمنطقة (مشرف) تزامنا مع احتفالات العالم بيوم الأمم المتحدة.

2007 – مشروع فهد الأحمد الإسكاني يفوز بجائزة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لأحسن مشروع سكني عربي منفذ لعام 2007.

2007 – المنتخب الكويتي يتوج بطلا لبطولة الإخاء الخليجي العاشرة للرماية التي أقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الاولمبي بحصوله على 27 ميدالية منها تسع ذهبيات و11 فضية وسبع برونزيات.

2008 – المتسابق علي الشمالي يحرز الميدالية الذهبية بمسابقة الدراجات المائية (جت سكي) سوبر ستوك فئة (800 سي سي) في دورة الألعاب الشاطئية الآسيوية التي أقيمت في بالي الأندونيسية.

2015 – منتخب الكويت للرماية يتوج بلقب البطولة الخليجية ال13 كأس ولي العهد بحصوله على 26 ميدالية هي عشر ذهبيات وتسع فضيات وسبع برونزيات.