محليات

«الصحة» تعلن مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها أثناء كسوف الشمس 

منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها أثناء ظاهرة كسوف الشمس .

وأوضحت الوزارة أنه من الضروري عدم النظر مباشرة لقرص الشمس أثناء الكسوف. 

وأضافت أن النظر مباشرة للشمس دون حماي عند الكسوف، قد يسبب تلفاً دائماً أو مؤقتاً في خلايا شبكية العين، أو اعتلال الشبكية، أو قد يسبب العمى لاقدر الله. 

وأشارت إلى أن النظارات الشمسية وعدسة الكاميرات الفوتوغرافية أو كاميرات الهواتف النقالة لا توفر حماية كافية لذلك. 

ولفتت إلى أن الطريقة الآمنة للنظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف هو باستخدام النظارات أو التلسكوبات الخاصة لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية. 

وشددت على أنه من الضروري مراجعة الطبيب المختص حال ظهور أعراض على العين، بعد المشاهدة غير الآمنة للكسوف. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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