القضاء الأمريكي: يتهم 13 شخصاً بالتجسس بينهم ضابطا استخبارات صينيان

(كونا) – أعلن القضاء الأمريكي اليوم الاثنين توجيه التهم إلى 13 شخصا من بينهم ضابطي استخبارات في أجهزة الأمن والاستخبارات الصينية للعمل بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة لصالح بكين وإحدى شركات الاتصالات التي يقع مقرها في الصين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان ان النيابة العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية لنيويورك ومقاطعة نيوجيرسي وجهت التهم للأشخاص الـ13 في إطار ثلاث قضايا منفصلة بحيث شملت التهم الموجهة إليهم التآمر للإعادة القسرية لمواطني جمهورية الصين الشعبية ومحاولة عرقلة الملاحقات الجنائية والتآمر للعمل كوكلاء غير قانونيين لدولة أجنبية.

وتتهم الشكوى الجنائية التي قدمت في محكمة فيدرالية في بروكلين ضابطي استخبارات في جمهورية الصين الشعبية بمحاولة عرقلة محاكمة جنائية في المنطقة الشرقية من نيويورك لا يزال المتهمون فيها خارج قبضة السلطات.

ووفقا لوثائق المحكمة دبر الضابطين الصينيين «مخططا لسرقة الملفات وغيرها من المعلومات من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك تتعلق بتحقيق جنائي فيدرالي ومقاضاة شركة اتصالات عالمية مقرها في جمهورية الصين الشعبية بما في ذلك دفع رشوة بقيمة 41000 دولار من العملات المشفرة بيتكوين لموظف حكومي أمريكي اعتقد المدعى عليهم أنه تم تجنيده للعمل مع الحكومة الصينية إلا أنه كان في الواقع عميلا مزدوجا يعمل نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وقال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند: كما تظهر هذه القضايا سعت حكومة الصين إلى التدخل في حقوق وحريات الأفراد في الولايات المتحدة وتقويض نظامنا القضائي الذي يحمي تلك الحقوق مؤكدا على أنها لم تنجح في ذلك.