«المحاسبة» يفوز بعضوية 3 لجان في «الارابوساي»

(كونا) – قال رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع ان الديوان فاز بعضوية ثلاث لجان في المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابةالمالية والمحاسبة (الارابوساي).

وقال الشايع على هامش أعمال اجتماع المجلس التنفيذي الـ64 للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) انالديوان فاز بعضوية لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية و الرقابية ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة وتمتد عضويةاللجان ثلاث سنوات من 2023 حتى 2025.

واضاف ان الاجتماع اطلع على عدد من التقارير رئيس المجلس والأمانة العامة واللجان الفنية واعتماد تشكيل اللجان الرئيسية والفرعيةوكذلك متابعة المبادرات التطويرية المقترحة من رئاسة المجلس التنفيذي وغيرها من البنود على جدول الأعمال التي تسعى لتطوير عملالمجلس.

من جهته قال ممثل دولة الكويت في رئاسة لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة كبير المدققين بالديوان عبدالله الشيتان بأنه استعرضخلال الاجتماع نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية للجنة لعام 2022 والخطة التشغيلية لعام 2023.

واضاف انه استعرض ايضا تقرير رئيس اللجنة حول مشاركته في الاجتماع التشاوري لإعداد المخطط الاستراتيجي (2023 – 2028) بالإضافة إلى مقترح اللجنة بشأن تمثيل المنظمة العربية في اجتماعات مجموعة عمل (الانتوساي) المعنية بالتنمية المستدامة وكذلك التقريرالمرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في مذكرة التفاهم بين (الإسكوا) و(الارابوساي) ونتائج ورشة العمل حول الرقابة علىالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد) التي تم تنفيذها من قبل ديوان المحاسبة الكويتي.

وتشارك دولة الكويت في اجتماعات المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الارابوساي) بوفد من ديوان المحاسبةالكويتي برئاسة رئيس الديوان الشايع وعضوية كل من الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة سامي الدويهيس ومدير إدارةالتدريب والعلاقات الدولية الدكتور سعود الزمانان ومراقب العلاقات الدولية في إدارة التدريب والعلاقات الدولية هبه العوضي كبير مدققينفي إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة عبدالله الشيتان.

وتستضيف السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة أعمال الدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة الماليةالعامة والمحاسبة (الأرابوساي) واجتماعي المجلس التنفيذي 64 و65 من اليوم الاحد وحتى يوم الخميس المقبل في محافظة جدة بحضورومشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء بالمنظمة وعدد من الضيوف والمراقبين من المنظمات الإقليمية والدوليةوالأجهزة الدولية النظيرة.