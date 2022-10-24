محليات

الولايات المتحدة: عواقب وخيمة ستواجه روسيا اذا استخدمت قنبلة «قذرة»

منذ 7 دقائق
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(كونا) – شددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين على ان روسيا ستواجه عواقب وخيمة اذا استخدمت قنبلة قذرة او قنبلة نووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس في ايجاز صحافي لقد كنا واضحين بشان العواقب الوخيمة اذا تم استخدام القنبلة النووية.
واوضح «لم نر أية مؤشرات على أن الروس يستعدون لنشر او استخدام السلاح النووي واكرر هنا اننا سنقوم بتعديل وضعنا النووي عندما نحتاج الى ذلك».
وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مع فرنسا والمملكة المتحدة امس الأحد المزاعم الروسية التي وصفتها بالكاذبة حول استعداد أوكرانيا استخدام قنبلة قذرة على أراضيها.

منذ 7 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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